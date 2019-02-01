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Gelin ve damat kar üstünde halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta düğünü olan çift, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yöresel kıyafetli akrabalarının da katılımıyla halay çekerek eğlendi - Damat Osman Çetin: - "Bölgedeki Yakupoğlan köyündeniz. Bizde düğün yapan çiftin Yıldız Dağı'na çıkması adettendir. Yöresel kıyafetli akrabalarımızla kar üstünde halay çekerek Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin tanıtımına katkı sunmayı hedefledik"

SİVAS (AA) - Sivas'ta düğünü olan bir çift, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar üzerinde halay çekerek farklı bir etkinliğe imza attı.

Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzakta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yıldız Dağı'na yakın bir bölgede bulunan Yakupoğlan köyünden Hesna ve Osman Çetin çifti, adetleri gereği düğüne katılan misafirlerle Yıldız Dağı'na çıktı.

Genç çiftin yakınları davul zurna eşliğinde kar üzerinde oynamaya başladı. Yöresel kıyafet giyen kadınların da halay çektiği etkinlikte gelin ve damat da kar üzerinde halay çekerek unutulmaz bir gün geçirdi. Kayak yapan bazı tatilciler de halaya eşlik etti.

Damat Osman Çetin, bölgedeki köylerde düğünü olanların genellikle Yıldız Dağı'na gezi düzenlediğini söyledi. Farklı bir etkinlikle dünyaevine girdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Çetin, "Bölgedeki Yakupoğlan köyündeniz. Bizde düğün yapan çiftin Yıldız Dağı'na çıkması adettendir. Yöresel kıyafetli akrabalarımızla kar üstünde halay çekerek Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin tanıtımına katkı sunmayı hedefledik." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise gelin ve damadın bu anlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Ne hoş bir kare, mutlu olmamak mümkün değil. Genç çifte mutluluklar dilerim." sözleriyle paylaştı.

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gelin ve damat Sivas Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi

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