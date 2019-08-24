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Gelin ve damat yakınları arasında 'Çok oynadınız' kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 01:14 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gelin ve damat yakınları arasında çıkan "Çok oynadınız" tartışması nedeniyle kavga çıktı.

İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde gelin ve damat yakınları arasında çıkan "Çok oynadınız" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavga nedeniyle oley yerine polis gelirken, düğün ise erken sonlandırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir düğün salonunda çıktı. Düğünde, gelin ve damat yakınları arasında "Siz çok oynadınız" sözü ile başlayan tartışma, kavgaya döndü. İki taraf yakınları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı, yaşanan anbede nedeniyle davetliler, korku ve panik içinde salondan kaçtı. Bu nedenile düğün kısa sürede sona ererken, gelin ve damat ise yakınları tarafından salondan uzaklaştırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan ve davacı kimsenin olmadığı olayın ardından polis, kalabalık tamamen dağılana kadar düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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