Gelin ve damatların tercihi Çıldır Gölü

Ardahan'ın önemli turizm merkezlerinden Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, evlenen çiftlerin düğün fotoğrafı çektirdiği yerlerden biri haline geldi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, farklı bir güzellik sunduğu yaz aylarında düğün fotoğrafçıları tarafından açık stüdyo olarak kullanılıyor.
Elif ve Yunus Emre Coşkun çifti, düğünden sonra gelinlik ve damatlıkla Çıldır Gölü'nde fotoğraf çektirdi. Gölde sandal keyfi de yapan gelin ve damat, bu güzel anlarını ölümsüzleştirdiler.
Çıldır Gölü'nün doğal güzelliği kartpostallık kareler ortaya çıkardı.
Yunus Emre Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü manzarasının kendilerini çok etkilediğini söyledi.
Ardahan Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Coşkun, bir süre önce yapılan düğünde fotoğraf çektirdiklerini ancak Çıldır Gölü için yeniden gelinlik ve damatlık giydiklerini dile getirdi.
Coşkun, "Muhteşem bir duygu. Ardahan'ın doğal güzelliklerinden birisidir, Akçakale adası ve Çıldır Gölü. Burada bulunmaktan ve bu manzarayı yaşamaktan çok mutluyuz. Bu ikinci dış çekimimiz, Özellikle Çıldır Gölü üzerinde bunu yapmak istedik. Ben buradan herkese bunu tavsiye ediyorum." dedi.
Elif Coşkun ise çekilen fotoğrafların çok güzel olduğunu söyledi.
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