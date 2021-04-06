Gelin ve kayınvalidenin sen öldürdün kavgası! 88 yaşındaki yaşlı kadına yapılan şiddette korkunç iddialar

9 çocuk 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde Fadime Arslan'ın kendisiyle aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi "cinayet" şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın 2 kızı, damadı ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

''İKİ YILDIR BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM, BENİ ÇOCUKLARIMLA TEHDİT ETTİLER''

Şiddeti uygulayan Fadime Arslan'ın gelini Fidan Arslan bugün canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak kendisinin de şiddet gördüğünü dile getirdi. 2 yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti. Fidan Arslan, ''Kayınvalidem şiddet görüntülerini çektiğim için 'cinayeti senin işlediğini söyleyeceğim' diyerek beni tehdit etti. Ben de dayanamayıp bu görüntüleri yaşlı kadının ailesine gönderdim. Ben de 2 yıldır şiddet görüyorum. Kayınvalidem saçlarımı yoluyordu '' dedi.

''YAŞLI KADINI KAYINVALİDEM ÖLDÜRDÜ, DÜNYA VARMIŞ DİYE YATTILAR''

Yaşlı kadının elindeki işkence izlerini kocasının ve kayınvalidesinin yaptığını söyleyen Fidan Arslan, ''Kayınvalidemin yanı sıra eşim de işe gitmeden önce babannesine şiddet uyguluyordu. Elini bıçakla yarıyordu. Benim boğazıma da bıçak dayadılar'' şeklinde konuşarak canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan yaşlı kadını gelini Fadime Arslan'ın öldürdüğü iddiasında da bulundu. Genç kadının en çarpıcı iddiası ise 88 yaşındaki yaşlı kadının öldüğü gün yaşananlara yönelikti. Arslan o anları şöyle anlatıyor: ''İnek sağmaya gitmiştim geldiğimde kayınvalidem onu tuvalette hırpalıyor, omuzlarına vuruyordu. Sonra bana 'kızım bu kadın can çekişiyor' dedi. Kayınvalidemin elinde bir eşarp vardı. Kayınvalidem ellerini ayaklarını ve çenesini bağlamıştı. Kayınpederimi çağırdım, Hiç ağlamadı. Onu öldürdükten sonra rahat bir şekilde yattılar, dünya varmış dediler. Kayınvalidem kaynanasını boğarak öldürdü''dedi.