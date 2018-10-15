Gelincik Dağı turizme kazandırılacak

Efsaneye göre, Gelincik Dağı'nda bir düğün alayı geçtiğini, yapılan bir yanlışlıktan sonra düğün alayındaki herkesin taş kesildiğini anlatan Karamehmetoğlu, dağın geçmişten bugüne kadar bozulmadan kaldığını aktardı.

İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'yı anımsatan Gelincik Dağı'nın bir efsanesi olduğunu söyledi.

Uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı, ziyaretçilerine görsel şölen sunması nedeniyle amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da dikkatini çekiyor.

Çermik ilçesine 4 kilometre uzaklıkta olan ve bin 500 metre yüksekliğindeki Gelincik Dağı, ilçenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan ve uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gelincik Dağı'nın turizme kazandırmak istediklerini, bu konuda çalışmalarının olduğunu ifade eden Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Gelincik Dağı'nı tanıtmak amacıyla proje hazırladık. Gelincik Dağı'na teleferik yapılması ile ilgili çalışmamız var. Yapacağımız teleferik ile insanların Gelincik Dağı'nı görmesini sağlayacağız. İlçeye de ekonomi anlamında katkı sağlar. Gelincik Dağı'nı sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmak istiyoruz."

İlçenin sadece termal kaplıcalarıyla gündemde olduğuna işaret eden u ifade eden Karamehmetoğlu, projelerini hayata geçirmelerinin ardından Gelincik Dağı'nın da ön plana çıkacağını aktardı.

Çermik'in tarih, kültür ve medeniyet ilçesi olduğunu, bu anlamda ilçeyi her yönüyle tanıtmak için çabaladıklarını vurgulayan Karamehmetoğlu, "Herkese sesleniyorum; Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a gelince mutlaka Gelincik Dağı'nı görmeye gelin. Bu güzellikleri yerinde keşfetmek için herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

- Fotoğrafçılar ilgi gösteriyor

Diyarbakır Fotoğraf (Fotono21) Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu da daha önce de bilinen ama tanıtımının fazla yapılmadığı Gelincik Dağı'na yönelik etkinlik düzenlediklerini, etkinlikte fotoğraf çektiklerini söyledi.