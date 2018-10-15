Gelincik Dağı turizme kazandırılacak

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan ve uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Çermik ilçesine 4 kilometre uzaklıkta olan ve bin 500 metre yüksekliğindeki Gelincik Dağı, ilçenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
Uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı, ziyaretçilerine görsel şölen sunması nedeniyle amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da dikkatini çekiyor.
Çermik Belediyesi, ilçenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Gelincik Dağı'nı turizme kazandırmak istiyor.
İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'yı anımsatan Gelincik Dağı'nın bir efsanesi olduğunu söyledi.
Efsaneye göre, Gelincik Dağı'nda bir düğün alayı geçtiğini, yapılan bir yanlışlıktan sonra düğün alayındaki herkesin taş kesildiğini anlatan Karamehmetoğlu, dağın geçmişten bugüne kadar bozulmadan kaldığını aktardı.
Gelincik Dağı'nın turizme kazandırmak istediklerini, bu konuda çalışmalarının olduğunu ifade eden Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:
"Gelincik Dağı'nı tanıtmak amacıyla proje hazırladık. Gelincik Dağı'na teleferik yapılması ile ilgili çalışmamız var. Yapacağımız teleferik ile insanların Gelincik Dağı'nı görmesini sağlayacağız. İlçeye de ekonomi anlamında katkı sağlar. Gelincik Dağı'nı sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmak istiyoruz."
İlçenin sadece termal kaplıcalarıyla gündemde olduğuna işaret eden u ifade eden Karamehmetoğlu, projelerini hayata geçirmelerinin ardından Gelincik Dağı'nın da ön plana çıkacağını aktardı.
Çermik'in tarih, kültür ve medeniyet ilçesi olduğunu, bu anlamda ilçeyi her yönüyle tanıtmak için çabaladıklarını vurgulayan Karamehmetoğlu, "Herkese sesleniyorum; Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a gelince mutlaka Gelincik Dağı'nı görmeye gelin. Bu güzellikleri yerinde keşfetmek için herkesi bekliyoruz." diye konuştu.
- Fotoğrafçılar ilgi gösteriyor
Diyarbakır Fotoğraf (Fotono21) Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu da daha önce de bilinen ama tanıtımının fazla yapılmadığı Gelincik Dağı'na yönelik etkinlik düzenlediklerini, etkinlikte fotoğraf çektiklerini söyledi.
Çermik ilçesindeki doğal güzellikleri fotoğraflayıp tanıtımını yapmayı amaçladıklarını belirten Kılıçoğlu, şöyle konuştu:
"Bakıldığı zaman Kapadokya'yı andıran muhteşem bir coğrafya burası. İçinde barındırdığı güzelliklerle ciddi bir turizm potansiyeli var. Doğa sporları, fotoğraf kulüpleri ve fotoğraf gezginleri zaman zaman gelip alanı fotoğraflıyorlar. Bölgedeki güvenli ortamın sağlanmasından dolayı bizler de güvenle buraya gelebiliyoruz."
Herkesin Gelincik Dağı'nı görmesini isteyen Kılıçoğlu, yol sorununun bulunmadığını, doğa yürüyüşü yapmak ve kamp kurmak isteyenler için de çok ideal bir yer olduğunu kaydetti.
Kılıçoğlu, "Gün batımında çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Balon ve zeplin yapılması için çok elverişli bir doğaya sahip. Oksijen yönünden tertemiz bir alan." diye konuştu.
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- "Gayet güzel bir ortam"
Elif Ceylan da bir yıldır fotoğrafçılığa ilgi duyduğunu, kentin tarihi ve kültürel alanlarının fotoğraflarını çektiğini bildirdi.
Gelincik Dağı'nın kendine has muhteşem bir manzarasının bulunduğunu dile getiren Ceylan, alanın daha fazla geliştirilip turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.
Ceylan, "Buranın Kapadokya'dan bir farkının olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel bir ortam. Bu nedenle fotoğraf çekimi yapıyoruz. Çok memnunuz." dedi.
Sınıf öğretmeni Veysi Arcagök de Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla fotoğraf çektiğini söyledi.
Arcagök, "Diyarbakır'ın bizim dahi bilmediğimiz yerleri var. Biz buraları yeni keşfedip tanıtmak istiyoruz. Her gelen arkadaş burayı tanıttıkça gelen ziyaretçi sayısı daha fazla olacak. Önemli olan buraları turizme kazandırmak, insanların ilgisini çekmek ve şehrimizin güzelliklerine sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.
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