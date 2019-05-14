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Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde, gelinciklerin oluşturduğu manzara görenleri büyülüyor.Gercüş ilçesinde bu sene yağışların fazla olması sonrası başlayan sıcak havalar, tarlalarda rengarenk görüntülerin oluşmasını sağladı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, gelinciklerin oluşturduğu manzara görenleri büyülüyor.
Gercüş ilçesinde bu sene yağışların fazla olması sonrası başlayan sıcak havalar, tarlalarda rengarenk görüntülerin oluşmasını sağladı. Sıcak havalar ile birlikte yapraklarını açan gelincikler doğayı kırmızıya bürüdü. Kırmızı gelinciklerin içinde sarıçiçekler, papatya ve farklı renklerdeki bitkilerin de açması renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Gelinciklerin oluşturduğu manzarayı gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyülenirken, bol bol fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlar, manzarayı görüp fotoğraf çektirmek için durduklarını söyledi.

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü

Gelincikler Gercüş’ü kırmızıya bürüdü
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