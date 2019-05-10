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Gelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan gelincikler görsel şölen sunuyor.

Gelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çekti

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan gelincikler görsel şölen sunuyor.
İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi’ndeki tarlalarda açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı. Gelinciklerin oluşturduğu manzarayı gören vatandaşlar doğa ile başbaşa olmanın tadını çıkartırken öz çekim yaparak anı ölümsüzleştiriyor. Çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için araziye fotoğraf tutkunlarının yanısıra çok sayıda kişi akın ediyor.

FOTOĞRAFLI

Gelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çektiGelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çektiGelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çektiGelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çekti

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