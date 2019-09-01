HABER

Geline altın yerine mama taktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Muğla'da sokak hayvanları için "mama günü" etkinliği düzenleyen grubun üyesi geline, düğününde arkadaşları altın yerine mama hediye etti - Gelin Gamze Yurdakul: - "Aldığım en güzel takı. Teşekkür ediyorum"

Muğla'da sokak hayvanları için mama günü düzenleyen "Dostlara Mama" grubu üyesinin düğün töreninde, arkadaşları geline altın yerine 30 kilogram köpek maması hediye etti.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yapılan düğünde, İngilizce öğretmeni Gamze Yurdakul hayatını, Muğlaspor altyapı antrenörü Uğur Barut ile birleştirdi.

Düğün pastasının kesilmesinin ardından takı törenine geçildi.

Düğüne katılan davetliler, takı töreninde damat ve geline altın ve para takarken arkadaşları Şebnem Ateş ve Fatma Göztepe ise geline 3 kilogramlık 10 mama torbası hediye etti.

Arkadaşlarının sürprizine şaşıran gelin, "Aldığım en güzel takı. Teşekkür ediyorum." dedi.

Grup üyesi Şebnem Ateş ise şubattan beri ayda iki kez "altın günü" yerine sokak hayvanları için "mama günü" etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Yer altında yatan mucize taşYer altında yatan mucize taş
Şile'de balıkçılar "Vira bismillah" dediŞile'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün Hayvansever mama torbası sokak hayvanları takı

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.