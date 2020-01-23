'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

Çerkezköy'de, yaklaşık 2 yıl önce Ö.Ç. ile evlenen Y.Ç., ailesinin yanına giderek, kocasının, kendisini dövdüğünü öne sürdü. Bunun üzerine kadının ağabeyi Cemil Taşkıran, eniştesinin evine gidip, kız kardeşinin dövmesine tepki gösterdi. Taşkıran, "Bir daha kardeşimi döverseniz geri alacağım" deyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan 4 kişi, hafif yaralandı. Olayın tarafları gözaltına alınarak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay nedeniyle aralarında husumet başlayan iki ailenin fertleri, dün saat 23.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede yine bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Celil Taşkıran ile oğlu Cemil Taşkıran ve Melik Taşkıran ile karşı taraftan Emrah Ç. ve Sefer Ç. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Sağlık durumu ağır olan Celil Taşkıran ile oğlu Cemil Taşkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığını belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.

(DHA)

