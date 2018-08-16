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Gelingüllü Baraj Gölü'nde kuş sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

Yozgat'taki Gelingüllü Baraj Gölü, flamingo başta olmak üzere bir çok göçmen kuşun uğrak yeri oldu

Yozgat'ta sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı Gölü, flamingolar başta olmak üzere bir çok göçmen kuşun yeni konaklama merkezi haline geldi.

Yozgat'ta 1994 yılında sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı, son yıllarda göçmen kuşları da ağırlıyor. Kuraklıktan dolayı bir çok yerde göllerin kuruması ya da su seviyesinin düşmesi nedeniyle göçmen kuşlar kendilerine yeni yerler belirliyor. 3 yıldır Yozgat'a gelen flamingoların sayısı her yıl artıyor.

Flamingoları gören fotoğraf sanatçıları en güzel kareyi yakalamak için çaba sarf ediyor.

Flamingoları fotoğraflamaya çalışan Alparslan Demir, son yıllarda Gelingüllü Barajı'na çok sayıda kuş türü geldiğini belirterek, bu fırsatı değerlendirmek için baraj gölüne geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
flamingo gelingüllü barajı Yozgat

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