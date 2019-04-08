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Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Yozgat’ta bulunan Gelingüllü Baraj Gölü, ilkbaharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşların durağı haline geldi.Havaların ısınmasıyla birlikte flamingo, pelikan ve çeltikçi kuşları gibi göçmen kuşlar Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Barajına akın ediyor.

Yozgat’ta bulunan Gelingüllü Baraj Gölü, ilkbaharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşların durağı haline geldi.
Havaların ısınmasıyla birlikte flamingo, pelikan ve çeltikçi kuşları gibi göçmen kuşlar Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Barajına akın ediyor. Özellikle beslenmek ve konaklamak için Gelingüllü Barajı Gölüne gelen göçmen kuşlar, doğal güzellikleriyle de kendilerine hayran bırakıyor. Göçmen kuşların gelişini fırsat bilen fotoğraf tutkunları ise bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor. Özellikle sulak mekanları tercih eden çok sayıda balıkçıl, yaban ördeği ve leylekler de yaşamını Gelingüllü Barajında sürdürüyor.

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu

Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu
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