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Gelini boğarak öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde cesedi 5 yıl sonra bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor - Yaşlı kadının torunu ifadesinde, babaannesini annesinin boğarak öldürdüğünü itiraf etti

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 yıl önce kayıp başvurusu yapılan, 3 gün önce oğlu, gelini ve torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, dün de toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak arama çalışmalarına rağmen bulunamayan, üç gün önce oğlu, gelini ve torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra dün de toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin torunu M.C, ifadesinde cinayetle ilgili detayları anlattı.

Torun M.C, annesi ile babaannesinin evde sürekli sorun yaşadığını söyledi.

Çıkan tartışma sonrası annesinin babaannesini boğarak öldürdüğünü, sonra da anneannesi H.U'ya bilgi vermesini istediğini belirten M.C, şunları anlattı:

"Olaydan sonra babamla evin bahçesindeki büyük düz bir taşı traktöre yükledik. Gece yarısı battaniyeye sardığımız cesedi Çubukkıran mevkisinde araziye kazdığımız çukura çuval içine yerleştirdikten sonra gömdük. 'Vahşi hayvanlar cesedi çıkarmasın' diye üzerine yanımızda getirdiğimiz taşı koyduk."

Torun M.C'nin ifadesinin ardından H.U. da gözaltına aldı.

Yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin babası A.U. ve annesi H.U'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Banaz ilçesinde 5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer C'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışmalar yapılmış, Susuz köyü yakınlarındaki aramalardan sonuç alınamamıştı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için 6 ay önce özel bir ekip kurmuş, oğlu M.C. ve gelini L.C'nin, telefon sinyallerinin incelenmesi sonucu ihbardan 10 gün önce gece vakti Çubukkıran mevkisine gittikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C. ve gelinin babası A.U'yı gözaltına almıştı.

Kadının oğlu ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylemiş, iki gün önce başlatılan arama sonucu Hacer C'nin cesedi arazide gömülü olarak bulunmuş, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti

Torun M.C. de ifadesinde cinayetin annesi tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

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