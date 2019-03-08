Gelini boğarak öldürmüş

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 yıl önce kayıp başvurusu yapılan, 3 gün önce oğlu, gelini ve torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, dün de toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak arama çalışmalarına rağmen bulunamayan, üç gün önce oğlu, gelini ve torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra dün de toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin torunu M.C, ifadesinde cinayetle ilgili detayları anlattı.

Torun M.C, annesi ile babaannesinin evde sürekli sorun yaşadığını söyledi.

Çıkan tartışma sonrası annesinin babaannesini boğarak öldürdüğünü, sonra da anneannesi H.U'ya bilgi vermesini istediğini belirten M.C, şunları anlattı:

"Olaydan sonra babamla evin bahçesindeki büyük düz bir taşı traktöre yükledik. Gece yarısı battaniyeye sardığımız cesedi Çubukkıran mevkisinde araziye kazdığımız çukura çuval içine yerleştirdikten sonra gömdük. 'Vahşi hayvanlar cesedi çıkarmasın' diye üzerine yanımızda getirdiğimiz taşı koyduk."