HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelini darp eden damat yağma suçundan tutuklandı

Gelini darp eden damat yağma suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Hatay’da gelini darp ettikten sonra gözaltına alınan damat tutuklandı.

Hatay’da gelini darp ettikten sonra gözaltına alınan damat tutuklandı. Damadın yağma suçundan tutuklandığı öğrenildi.
Hatay’ın Belen ilçesinde yol kenarında damat H.H.İ.’nin, gelin F.Ş.’ye şiddette bulunmasının ardından, gelin damattan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ. sevk edildiği İskenderun Adliyesinde tutuklandı.

Tartışma fotoğraf çekimi yüzünden çıktı
Damat H.H.İ.’nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.’yi darp etti. İddiaya göre damat, gelinin üstünde bulunan altınları alması üzerine, yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günüBakan Karaismailoğlu'nun acı günü
YDS sonuçları açıklandı!YDS sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı
Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Sadece kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa Mersin'de görüldü
Kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.