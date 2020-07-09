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Gelini hayatını kurtardı: Çok ağladım, üstümü başımı yırttım...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu yaşıyor.

Gelini hayatını kurtardı: Çok ağladım, üstümü başımı yırttım...

Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yaklaşık 35 yıllık binanın zeminine hasar verdi. Binadan sesler geldiğini farkeden ve kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde suların biriktiğini gördü.

"ZORLA DIŞARI ÇIKARDIM, 5 DAKİKA SONRA BİNA YIKILDI"

Kayınpederinin evden çıkmak istememesi nedeniyle paniğe kapıldığını anlatan Uzunyakup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.

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"ÇOK AĞLADIM VE ÜSTÜMÜ BAŞIMI YIRTTIM DIŞARI ÇIKMIYOR DİYE"

Olayın etkisinden halen kurtulamadığına işaret eden Uzunyakup, "Allah'ım bizleri çocuklarımıza ve ailemize bağışladı. Binlerce kez şükrediyoruz. Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi." ifadesini kullandı.

Komşularının moral verdiği Uzunyakup, bir yakınlarının evine bıraktıkları kayınpederinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, mahallenin farklı noktalarında oluşan heyelan nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmalarının devam ettiği görüldü. (AA)

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