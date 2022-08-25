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  4. Gelini ile sesi duyunca kapıya gitti! 9 aylık bebeği terk edilmiş buldu

Gelini ile sesi duyunca kapıya gitti! 9 aylık bebeği terk edilmiş buldu

25.08.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya’da yaşandı. 74 yaşındaki Mehmet. D., gelini ile kapının önünde bebek ağlama sesi duydu. Mehmet. D., 9 aylık bebeği bulunca görevlilere haber verdi. Erkek bebeğin arabasına bırakılan poşetten mama, oyuncak ve aşı kartı da çıktı.

Gelini ile sesi duyunca kapıya gitti! 9 aylık bebeği terk edilmiş buldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerinde bulunan Mehmet D.’e ait müstakil evin önünde yaşandı. Mehmet D. ile gelini Ebru D., kapının önünde bebek ağlama sesi duydu. Mehmet D., bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti.

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KAPI ÖNÜNDE AĞLAMA SESİ DUYDU

Gelini Ebru D. ile birlikte bebeği alan Mehmet D., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartı buldu.

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AŞI KARTI BULUNDU, İSME RASTLANILMADI

Ekiplerin aşı kartında yaptığı incelemede bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırılırken, Ebru D. bebeğin sakinleşmesi için uzun süre kucağında tuttu. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen 9 aylık bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

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antalya bebek
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