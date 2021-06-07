Gelinim Muftakta Seda Yılmaz kimdir? Seda Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Gelinim Mutfakta hız kesmeden ekran serüvenine devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan yarışmanın gelinleri ise izleyiciler tarafından sık sık araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki Gelinim Muftakta Seda Yılmaz kimdir? İşte merak edilen detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ KİMDİR?

Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta’nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.

GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA NAGEHAN KİMDİR?

Seda Hanım’ın kaynanası Nagehan Hanım programa getirdiği köpeği ile olay oldu. Köpeği gören diğer kaynanalar durumu hoş karşılamayınca kayınvalideler odasında köpek yüzünden kriz yaşanıyor.



