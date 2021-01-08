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  4. Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 8 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 8 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

08.01.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 8 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Seda Sayan’ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışması 8 Ocak Cuma günü haftanın finaliyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hafta finalinde kazanan ve yarışmaya veda edecek isimler belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İşte 8 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları...

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 8 Ocak 2021 günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta finaline gelinler en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar hafta finalinde portakallı irmik tatlısı tarifiyle yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

gelinim mutfakta

Gelinim Mutfakta'nın 8 Ocak 2021 yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan iki yarışmacı Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. 5 altın bileğin sahibi ise Zeynep oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu seda sayan TV lerden ne zaman elenecek sabırla bekliyorum.

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