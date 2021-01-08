Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 8 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 8 Ocak 2021 günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta finaline gelinler en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar hafta finalinde portakallı irmik tatlısı tarifiyle yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Ocak 2021 yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan iki yarışmacı Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. 5 altın bileğin sahibi ise Zeynep oldu.

