Gelinim Mutfakta’da Başak ve Yasemin önce atıştı sonra...

Gelinim Mutfakta’da sık sık tartışan iki gelin Başak ve Yasemin şimdi de Karadenizli olma kavgasına tutuştu. Başak, Yasemin'e "Sayın çakma Karadenizli!" diye sataşınca ortaya bir yeni bir kavga sebebi çıktı! Başak ve Yasemin'in bu tatlı-sert tartışmasını diğer gelin adayları "Hanginiz daha Karadenizli?" diyerek atışmaya çevirdi.

Burcu ve Ezgi'nin jüri olduğun anlarda iki gelinden önce Karadeniz yemeklerinden 5 tanesini saymaları istendi. Sonrasında ise Burcu, "Hodri meydan! Burada horon teper misiniz?" diye ikiliyi kışkırtmayı başardı.

Başak ve Yasemin stüdyoda çalan horon ezgisi ile başladılar horon tepmeye.

