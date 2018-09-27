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Gelinim Mutfakta’da Başak ve Yasemin önce atıştı sonra...

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta’da yarışan ve sık sık tartışan Başak ve Yasemin su sefer de Karadenizlilik kavgasına tutuştu! İki gelin önce atıştı sonra horon tepti

Gelinim Mutfakta’da Başak ve Yasemin önce atıştı sonra...

Gelinim Mutfakta’da sık sık tartışan iki gelin Başak ve Yasemin şimdi de Karadenizli olma kavgasına tutuştu. Başak, Yasemin'e "Sayın çakma Karadenizli!" diye sataşınca ortaya bir yeni bir kavga sebebi çıktı! Başak ve Yasemin'in bu tatlı-sert tartışmasını diğer gelin adayları "Hanginiz daha Karadenizli?" diyerek atışmaya çevirdi.

Burcu ve Ezgi'nin jüri olduğun anlarda iki gelinden önce Karadeniz yemeklerinden 5 tanesini saymaları istendi. Sonrasında ise Burcu, "Hodri meydan! Burada horon teper misiniz?" diye ikiliyi kışkırtmayı başardı.

Başak ve Yasemin stüdyoda çalan horon ezgisi ile başladılar horon tepmeye.

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