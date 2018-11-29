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Gelinim Mutfakta'da Cansu ve Hatice kavgası! Fatih Ürek stüdyoyu terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinin Mutfakta yarışmasının 184. bölümünde, Cansu ve Hatice arasında büyük kavga çıktı; Fatih Ürek ise, olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Gelinim Mutfakta'da Cansu ve Hatice kavgası! Fatih Ürek stüdyoyu terk etti

Gelinim Mutfakta programının son bölümünde, Ziyafet Hanımın verdiği puanlamadan sonra Hatice söylenmeye başladı. Ziyafet Hanımı hak yemekle suçlayınca devreye Fatih Bey girdi. "Pardon, hak yemiyor! Gelinini buluyor!" diyerek yarışmanın kurallarını bir kere daha hatırlattı.

FATİH ÜREK STÜDYOYU TERK ETTİ!
Fatih Ürek ve Hatice'nin aralarında geçen tartışmaya Cansu girince ortalık bir anda gerilmeye başladı. Fatih Bey, tekrar formatı hatırlatarak stüdyodan çıktı. Bu andan sonra ikili kendi arasında yüksek perdeden tartışmaya başladı. Tartışmanın hararetlendiği noktada Hatice'nin, Cansu'ya karşı "Sen böyle 'Car car car' konuşarak haklı olmuyorsun!" cümlesi üzerine Fatih Bey tekrar stüdyoya geldi. Sakin olmaları konusunda uyararak tekrar çıktı. Fakat, tartışma daha da şiddetli bir hale geldi. Fatih Bey ikinci kez stüdyoya girmek zorunda kaldı. Kendisinin orada olmasını önemsemeden tartışmaya devam eden iki gelini sert bir şekilde azarladı!

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