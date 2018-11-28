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Gelinim Mutfakta'da gergin anlar

DİZİ HABERLERİ  | 28.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'da hem gelinler hem kaynanalar gerildi! Yemeklere puan verme sırasında sesler yükseldi.

Gelinim Mutfakta'da gergin anlar

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün; Cansu, puanlama sonrasında Hatice ve kayınvalidesi İlhame Hanım ile büyük bir tartışmanın içine girdi.

Fatih Ürek’in Ziyafet Hanım’a sorduğu soruya Hatice’nin cevap vermesi Cansu’yu öncelerinde sinirlendirdi.

Fakat Sevgül Hanım’ın verdiği puanlar sonrasında Hatice’nin imalı yorumları Cansu’yu ciddi anlamda öfkelendirdi. İki yarışmacı arasında yaşanan tartışmanın ateşi çok yükseldi. Sinirler gerildi, sesler çok arttı. İki tarafı da kimse sakinleştiremedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yarışma adı altında inandırıcılığı artsın diyerek yarışmacıları sürekli kavga ettirerek yapılan bir programdır bu, lütfen izlemeyin!! Her şey senaryo. Aynı şekilde yemek programları da öyle.. Sürekli bi kavga hali sürekli birbirlerine hakaretler RTÜK'ü göreve çağırıyorum bıktık artık!!
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