Gelinim Mutfakta'da gergin anlar

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün; Cansu, puanlama sonrasında Hatice ve kayınvalidesi İlhame Hanım ile büyük bir tartışmanın içine girdi.

Fatih Ürek’in Ziyafet Hanım’a sorduğu soruya Hatice’nin cevap vermesi Cansu’yu öncelerinde sinirlendirdi.

Fakat Sevgül Hanım’ın verdiği puanlar sonrasında Hatice’nin imalı yorumları Cansu’yu ciddi anlamda öfkelendirdi. İki yarışmacı arasında yaşanan tartışmanın ateşi çok yükseldi. Sinirler gerildi, sesler çok arttı. İki tarafı da kimse sakinleştiremedi.

