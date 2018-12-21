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Gelinim Mutfakta'da Gülben Ergen'den şaşırtan sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 00:13 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, sevilen programın 200.bölümüne konuk oldu. Gülben Ergen’in sürpriz katılımıyla gerçekleşen bölüm keyifli anlara sahne oldu. Tabaklara çocuklarının ismini veren Gülben Ergen'in son tabağa 'bu da yoldaki' demesi program sunucusu Fatih Üreki'i şaşırttı.

Gelinim Mutfakta'da Gülben Ergen'den şaşırtan sözler

Kanal D’de sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışması Cuma günü 200. bölümüyle ekrana geliyor.

Gülben Ergen’in sürpriz katılımıyla gerçekleşen bölüm keyifli anlara sahne oldu. Tabaklara çocuklarının ismini veren Gülben Ergen'in son tabağa 'bu da yoldaki' demesi Fatih Üreki'i de şaşırttı. Ergen, keyifli şarkılarını seslendirmenin yanı sıra, samimi sohbeti ve açıklamalarıyla da programa damga vuracak.. Bölüm sonunda Fatih Ürek, Gülben Ergen ve yarışmacılar bir araya gelerek pasta kesecek.

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Gelinim Mutfakta >>Gülben Ergen fatih ürek

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