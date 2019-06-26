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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 25 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 00:09 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması 25 Haziran Salı günü 327. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gelinler renkli biber dolma yaptılar. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 25 Haziran Salı günü çeyrek altını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 25 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 327. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici, Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde, Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "renkli biber dolma" ile yarıştılar. Gün birincisi 15 puanın sahibi Hatice oldu. Elif ve Hatice, haftanın ikinci gününü 11 puanla tamamladı. Kayınvalidelerden en düşük puanı ise Hülya aldı.

Gelinim Mutfakta'nın 25 Haziran 2019'da yayınlanan 327. bölümünde, Zeynep Hanım ile Hülya hediye vermedikleri gelin ve kaynanayla problem yaşadılar. Çiğdem Hanım, Zeynep Hanımın aile fotoğrafını kaldırdığını gören Hülya soluğu kaynanalar odasında aldı. Elif'in, Ezgi'nin kalan eşyalarını da kaldırması soruna neden oldu.


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