Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 25 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 327. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici, Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde, Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "renkli biber dolma" ile yarıştılar. Gün birincisi 15 puanın sahibi Hatice oldu. Elif ve Hatice, haftanın ikinci gününü 11 puanla tamamladı. Kayınvalidelerden en düşük puanı ise Hülya aldı.

Gelinim Mutfakta'nın 25 Haziran 2019'da yayınlanan 327. bölümünde, Zeynep Hanım ile Hülya hediye vermedikleri gelin ve kaynanayla problem yaşadılar. Çiğdem Hanım, Zeynep Hanımın aile fotoğrafını kaldırdığını gören Hülya soluğu kaynanalar odasında aldı. Elif'in, Ezgi'nin kalan eşyalarını da kaldırması soruna neden oldu.



