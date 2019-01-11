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Gelinim Mutfakta'da ilginç anlar! En puanı alan elenmeyince izleyici isyan etti!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 11.01.2019 21:50 | Son Güncelleme

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının 43. haftanın finalinde en düşük puanı toplayan Ezgi ve Reyhan kaynana, yine çeşitli bahanelerle yarışmadan elenmeyince izleyiciler isyan etti.

Kanal D'de ekrana gelen; sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı 'Gelinim Mutfakta'da 43. haftanın finali, izleyiciyi isyan ettiren bir olayla tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda yarışmaya üçüncü kez dahil edilen Reyhan kaynana ve gelini Ezgi, haftayı sonuncu tamamlamalarına rağmen yine elenmedi.

YARIŞMADAN ANİDEN ÇEKİLDİ
Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde 75 puanla Rümeysa birinci olup 5 altın bileziği koluna taktı. Diğer yarışmacılardan Yağnur 60 ve Sina 57 puan toplarken Ezgi ise 56 puanla haftanın sonuncusu oldu. Bu sonuçlara göre Ezgi ve Reyhan kaynanın elenmesi gerekirken, birinci olan Rümeysa aniden çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Yarışmacı, bu karara gerekçe olarak da hastası olduğunu ve eğitimine yoğunlaşması gerektiğini gösterdi.

BAŞKA BİR YARIŞMACI DA AYRILMIŞTI
Rümeysa'nın bu kafa karıştıran kararıyla birlikte Ezgi ve Reyhan kaynananın yarışmaya kaldıkları yerden devam edecekleri anlaşıldı. Ancak bu olay, akıllara direkt geçtiğimiz haftalarda yarışan Burcu ve Nurten Hanımı getirdi. Programın 28. haftasında yine Ezgi, 56 puanla gün sonuncusu olmuştu. Ancak Burcu, kaynanası Nurten Hanımın babasının sağlık sorunları yaşadığını gerekçe göstererek aniden yarışmadan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

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