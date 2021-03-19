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Gelinim Mutfakta’da kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki puan durumu

19.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinlerin yarıştığı, kaynanaların ise gelininin yaptığı yemeği bulmaya çalıştığı lezzet yarışması Gelinim Mutfakta, bu haftaya Seda Sayan’ın verdiği puanlarla başladı. Bu haftanın en yüksek puanlı gelini şu an için Aysun Kuşatan. Aysun Kuşata, Gelinim Mutfakta yarışmasında en yakın rakibine 17 puan fark atarak zirveye oturdu.

Gelinim Mutfakta’da kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki puan durumu

Öte yandan bu hafta gerçekleşecek haftanın finali için, 19 Mart puan durumları henüz netlik kazanmadı. Gelinim Mutfakta yarışması, hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 18 Mart Perşembe dün yayınlanan bölümünde 4 gelin puanlarını aldı. Dün yayınlanan bölümde Ayten ve Dudu arasında yaşanan gerilim ise programa damgasını vurdu. Günün birincisi dün itibariyle Aysun oldu. Aysun toplamda kaynanalardan 23 puan aldı ve çeyrek altının sahibi oldu. Dudu ise aldığı 7 puanla gün sonuncusu oldu.

aysıun

Gelinim Mutfakta 19 Mart Cuma günü kazanan ve bileziklerin sahibi olan yarışmacı, Aysun oldu. Gelinim Mutfakta 19 Mart Cuma günü elenen ve yarışmaya veda eden isim ise Hilal oldu.

Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programının 19 Mart Cuma günü haftalık puan tablosu;

AYSUN: 94
AYTEN: 74
DUDU: 58
HİLAL: 47

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