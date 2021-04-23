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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 23 Nisan Gelinim Mutfakta bileziğin sahibi olan isim...

23.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Program sonrası izleyiciler Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Heyecan dolu bir hafta sonrası bugün final bölümünün yayınlanacağı Gelinim Mutfakta'nın puan tablosu da merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 23 Nisan Gelinim Mutfakta puan tablosu...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 23 Nisan Gelinim Mutfakta bileziğin sahibi olan isim...

Hafta içi saat 13:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı bugün 23 Nisan'da yeni bölümüyle ekrana geldi. Program sonrası izleyiciler Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Her hafta Cuma günü haftanın finalinin gerçekleştiği yarışmada günlük puanlar haftayı yakından etkiliyor. Seda Sayan ve kayınvalideler bugünün yemeklerini tadarak yarışmacılara puanlarını verdi. Haftanın puanları baz alınarak birinci olan isim belirlendi ve beş altın bileziği koluna taktı. En düşük puanı alan ise Gelinim Mutfakta'ya veda etti. Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu ve puan tablosu bugün yayınlanacak bölüm sonrası belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Ayten oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelinler ise Seda ve Esra oldu. Gelinler altın bilezikleri aralarında bölüştü. Yine günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin de Seda oldu.


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