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Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi! Çay saatlerinin yıldızı ıspanaklı volovan nasıl yapılır?

27.04.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü ıspanaklı volovan tarifi verildi. Milföyle hazırlanan bu enfes lezzet ıspanak sevmeyenlerin bile favorisi oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri ıspanaklı volovan nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tadına doyum olmayan ıspanaklı volovan tarifi...

Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi! Çay saatlerinin yıldızı ıspanaklı volovan nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Ispanaklı volovan tarifi çay saatinde farklı lezzetler arayanların vazgeçilmezi olacak bir tarif. Hem görünümü hem de lezzetiyle oldukça sevilen ıspanaklı volovanı yiyen herkes tarifini isteyecek.

MALZEMELER

  • 8 milföy hamuru
  • 1 soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kırmızı biber
  • 500 g ıspanak
  • 10 mantar
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
  • 1 yumurta sarısı

TARİF

  • Milföy hamurlarını mutfak tezgahına alın ve yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesin. Yuvarlak hamurlardan 4 tanesini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Diğer 4 yuvarlak hamurdan daha küçük bir kurabiye kalıbıyla yine yuvarlak parçalar kesin. Küçük yuvarlakları tepsideki büyük yuvarlak hamurların üzerine yerleştirin. Milföy hamurlarının üzerlerini, çok kabarmaması için çatalla delin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin.
  • Yemeklik doğradığınız soğan ve rendelediğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin. İnce doğradığınız kırmızı biber, ıspanak ve küçük doğradığınız mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın.
  • Fırından aldığınız volovanların içini ıspanaklı harç ile doldurun ve rendelenmiş taze kaşar peyniri serpin. Kenarlarına yumurta sarısı sürün. Fırının ısısını 180 dereceye indirin ve volovanları tekrar fırına alın. Kaşar peyniri eriyip kenarları kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

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