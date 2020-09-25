Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi! Meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır? Meyveli çikolata kasesi malzemeleri nelerdir?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sunduğu Gelinim Mutfakta programının yeni sezonunda sunuculuk görevini oyuncu Onur Büyüktopçu üstelenmeye başladı. Gelinler ve kayınvalidelerinin bilezik kazanmak için rekabet ettiği hafta finalinde meyveli çikolata kasesi tarifi yeniden gündeme geldi. Gelinlerin en güzel meyveli çikolata kasesi yapmak için yarıştığı bölümde tatlı seyircileri de harekete geçirdi. Gelinim Mutfakta programının fanatik takipçileri meyveli çikolata kasesi tarifi ile ilgili araştırmaların içine girdi. Peki meyveli çikolata kasesi tarifi nedir? İşte tüm merak edilenler...

MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ MALZEMELERİ

Çikolata kasesi için;

10 adet mini balon

250 gr parça kuvertür çikolata

Pastacı kreması için;

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı tepeleme un

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

125 ml krema

Üzeri için;

1 adet muz

20 adet çilek

1 adet portakal

2 dilim ananas

1 adet kivi

MEYVELİ ÇİKOLATA KASESİ NASIL YAPILIR?

Meyveli çikolata kasesi yapımının püf noktası çikolata kasesinin kırılmadan çıkartılabilmesidir. Çikolata kasesini elde etmek için şişirilen balon eritilen çikolataya batırılır ve buzdolabında sertleşmesi için bekletilir. Buzdolabından çıkartılan balon patlatılır. Çikolatadan yapılan kaselerin için pastacı kreması ve meyveler eklenir. Pastacı kremasının yapımı için tüm malzemeler muhallebi kıvamı elde edene kadar karıştırılır. Ayır bir yerde krema çırpılır ve soğuyan muhallebinin içerisine yavaş yavaş yedirilir. Sıkma torbasına alınan pastacı kreması çikolata kasesinin içine sıkılır. Sunumun öncesinde üzeri meyvelerle süslenir.