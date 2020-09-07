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Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 02:29 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezonu sürpriz değişiklikle açıyor. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Fatih Ürek yarışmadan ayrılırken yerine ise ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu geldi. Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi de belli oldu.

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi değişti

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak. Fatih Ürek'in ayrılmasının ardından ise yarışmanın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu.

TV8'de iki sezon boyunca Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON TARİHİ DEĞİŞTİ

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi daha önce 7 Eylül olarak duyurulmuştu. Ancak Kanal D yönetimi sürpriz bir kararla yarışmayı bir hafta erteledi. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle 14 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'de Kanal D'de olacak.

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