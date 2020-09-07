Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi değişti

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak. Fatih Ürek'in ayrılmasının ardından ise yarışmanın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu.

TV8'de iki sezon boyunca Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON TARİHİ DEĞİŞTİ

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi daha önce 7 Eylül olarak duyurulmuştu. Ancak Kanal D yönetimi sürpriz bir kararla yarışmayı bir hafta erteledi. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle 14 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'de Kanal D'de olacak.

