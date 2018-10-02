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Gelinim Mutfakta'nın kaynanası Reyhan Hanım gelinlik giydi

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen programı "Gelinim Mutfakta"nın yarışmacısı, canlı yayında 40 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Düğününde gelinlik giyemeyen Reyhan Hanım, yarışmacı arkadaşının hediye ettiği gelinlikle, evliliğinin 40'ıncı yılını kutladı

Gelinim Mutfakta'nın kaynanası Reyhan Hanım gelinlik giydi

Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarından biri canlı yayında hayalini gerçekleştirdi! Kaynana Reyhan Hanım, programa katıldığından beri eşi ile 40. yıllarında nikah tazelemekten bahsediyordu. Fakat, Reyhan Hanım'ın kayınvalidesinin vefatından dolayı bu isteği gerçekleşemedi. Diğer bir yarışmacı Başak, bu duruma üzüldüğünü belirterek Reyhan Hanım'a bir gelinlik hediye etti.

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Yemek tadımı öncesi gelinliği giyip stüdyoya gelen Reyhan Hanım'ı gelinlik içinde görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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FATİH ÜREK GELİN ÇİÇEĞİNİ KAPTI

Fatih Ürek ve Reyhan Hanım arasında ufak bir düğün seremonisi yaşandı. Reyhan Hanım, elindeki gelin çiçeğini de atmayı ihmal etmedi. Gelin çiçeğini Fatih Ürek kaptı.

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