Gelinim Mutfakta programında şok üstüne şok! 'Kayınvalidem cenazeleri tur otobüsü yaptı'

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Fenomen kayınvalide Beyhan Öksüz, gelini hakkında çok paragöz yorumunu yaparken, ''Benim adına kredi kartı çıkarttı. Evinin eşyasını yenileyeceğini söyledi. Ben de tamam dedim. Meğer 70 bin TL'yi yeni evlenecek kız kardeşi için harcamış. Ona eşya almışlar'' dedi. Gelin Yeşim de bu iddiayı doğrularken ''O benim kız kardeşim kendisine ödeyeceğimi söyledim'' dedi.

CENAZE ARAÇLARINA BİNİP ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIYOR

Bununla birlikte gelin Yeşim de kayınvalide Beyhan hakkında inanılmaz iddialarda bulundu. Gelin Yeşim, ''Kayınvalidem gezmekten torununu göremiyor. Kayınvalidem, belediyelerin cenaze araçlarını ayarlayıp şehir şehir dolaşıyor. İşini bedavaya getirmeye bayılır. Gider cenazede ağlar. Sonra gittiği şehri dolaşır'' diyerek şaşkına çevirdi.

''BİR FATİHA ALMIŞ OLUYORLAR''

Sunucu Nursel ise, "Beyhan hanım cenazeleri nereden buluyordunuz, camide mi bekliyordunuz?' diye sorunca Beyhan Öksüz'ün bir oğlunun Amasya Belediyesi cenaze işleri bölümünde çalıştığı, kent dışına gidecek olan cenazelerin de ona haber verdiği iddia edildi. Sunucu, 'Beyhan hanım cenaze otobüsünde cenaze sahipleri siz kimsiniz?' diye sormadı mı diye sordu. Beyhan ise 'hiç soran olmadı. Bir Fatiha almış oluyorlar ne olacak' yanıtını verdi.



