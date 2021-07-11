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  4. Gelinim Mutfakta'ya sunucu olan Demet Akalın'dan ilginç yanıt: 4. dalga gelip...

Gelinim Mutfakta'ya sunucu olan Demet Akalın'dan ilginç yanıt: 4. dalga gelip...

11.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Gelinim Mutfakta’ programının yeni sunucusu olan Demet Akalın “Bir popstar niye yemek programı sunar” eleştirisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta'ya sunucu olan Demet Akalın'dan ilginç yanıt: 4. dalga gelip...

Star TV'deki programı final yapan Demet Akalın, kavgalı olduğu Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı Gelinim Mutfakta'nın kadrosuna katıldı. Programın sunuculuğunu yapacak olan Akalın, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.

Kavga etmişlerdi! Seda Sayan yerine Demet Akalın geldi!Kavga etmişlerdi! Seda Sayan yerine Demet Akalın geldi!

Akalın'ın haberi paylaşmasından sonra sosyal medyada çok fazla yorum alan ünlü isim gelen yorumları da yanıtsız bırakmadı.

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‘Gelinim Mutfakta’ programının yeni sunucusu olan Demet Akalın “Bir popstar niye yemek programı sunar” eleştirisine şu yanıtı verdi:

"Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!"


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Demet Akalın Gelinim Mutfakta
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