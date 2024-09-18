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Gelinin istekleri bitmedi, damat çözümü kaçmakta buldu! O büyük talepler şaşkına çevirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.09.2024 09:53
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Kayseri'de F.D isimli adam, kız arkadaşı N.S.Ç ile evlilik kararı aldı. Bu kararını evlilik teklifiyle taçlandırmak isteyen F.D., 68 bin liralık tektaş ile yılkı atları içerisinde N.S.Ç.'ye evlenme teklif etti. F.D, sözleneceği gelin adayının isteklerini duyunca neye uğradığını şaşırdı. Çözümü kaçmakta buldu!

Kayseri'de çiftçilik yapan F.D, kız arkadaşlı N.S.Ç'ye duygularını açtı. N.S.Ç kendisiyle evlenmek isteyen F.D'ye "Bana öyle bir evlenme teklifi yap ki şaşırıp kalayım" dedi. Bunun üzerine F.D, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yılkı atları eşliğinde evlilik teklif etmeye karar verdi.

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68 bin liralık tektaş alan F.D, organizasyon için kesenini ağzını açtı. F.D. meşaleler ve kalp adacıkları içerisinde evlenme teklifi etti. N.S.Ç, şaşırdığını söyleyerek teklifi kabul etti. Ancak istekleri bitmedi.
Gelinin bitmeyen istek listesi duyanları hayrete düşürdü. Daha söz arifesindeyken talep edlen istekler şu şekilde oldu;

0 OTOMOBİL

Öncesinde mütevazi davranan gelin adayı, söz kesilmesine günler kala taleplerini sıraladı. Annesi ve kız kardeşi ile birlikte damat adayı F.D'yi bir kafede görüşmeye çağırdı. Düğün için isteklerini tek tek sıralayan gelin adayı; "Söz kesiminde kahve fincanı içerisinde sıfır bayan otomobili anahtarı isterim" dedi.

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BİR YÜZÜK DAHA

Gelin adayı ayrıca nişandan önce bir yüzük de söz için istediğini dile getirdi. İstediği yüzüğün fiyatı ise 200 bin liraydı.

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3+1 EV

Gelin adayı N.S.Ç'nin düğünden önce de birtakım taleplerde bulunduğunu ifade eden F.D; "Benden düğünden önce kendisine 3+1 ev almamı istediler. Tüm bu istekler nereden baksanız 15 milyon lira ediyor. Evin içerisini döşenmesine kadar her şeyi düşünmüşler. En pahalı eşyalarla evi döşemem istendi."

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30 ADANA BURMASI VE SON ÇIKAN MODEL TELEFON

Sözlerine devam eden F.D. ekledi: "Ayrıca 30 adet adana burması bilezik şartını da koştular.Birde dünyaca ünlü bir telefon markasının son çıkan modelini gelin adayına almam istendi " dedi.

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KIZ EVİ DEĞİL İSTİHBARAT DAİRESİ

Gelin adayının babasının yaşadığı ilçeye gelerek hakkında araştırma yaptığını belirten F.D; "Gelin adayının babası Kayseri'deki Hacılar Belediyesi'ne geliyor. Belediyenin emlak müdürlüğünden üzerime kayıtlı ev arsa ve tarlaların listesini çıkartıyor. Ayrıca mahallemize gelip kapı kapı gezerek benim hakkımda bilgi topluyor. Bunlar sanki kız evi değil istihbarat dairesi. Baba bu işlemi yaptıktan sonra bizim evlenmemize onay veriyor. Kendisi ve verilerimi paylaşan belediye sorumluları hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Gelin adayı N.S.Ç ise benden istediği ev ve otomobili nikahtan önce onun üzerine yapmamı şart koşuyor. N.S.Ç, kendisini şaşırtmamı isterken asıl o bu istekleriyle o beni şaşırttı. Dolandırılmaktan sonra anda kurtuldum. Ben de kendilerine; 'Bu saydıklarınızı siz bana alın ben size iç güveyi geleyim' diyerek taleplerini reddettim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
gelin damat nişan istek
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