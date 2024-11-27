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Gelinin uyanıklığı polisin dikkati 100 bin TL'yi kurtardı!

27.11.2024 20:27
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Bartın'da yine telefon dolandırıcılığı vakası yaşandı. Bir kişinin terör olayına ismi karıştığı ve operasyon yapılacağını söyleyerek parası istendi. Polis, 100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtardı. İşte o detaylar...

Gelinin uyanıklığı polisin dikkati 100 bin TL'yi kurtardı!

Bartın'da telefonla kendisini polis olduğunu söyleyen kişilere 58 bin TL para gönderen bir kişi 100 bin TL daha dolandırılmaktan polis tarafından kurtarıldı. Bartın'da yaşayan H.A'yı, kendisini dün akşam telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, terör olayına ismi karıştığı ve operasyon yapılacağını söyleyerek elindeki para ve ziynet eşyalarını istedi. Bunun üzerine ise H.A., hesabında bulunan 18 bin TL'yi, dolandırıcıların verdiği hesaba gönderdi. Ardından ise elindeki döviz ve ziynet eşyalarının 20 bin TL'lik kısmını bozdurarak, kuyumcu yardımıyla dolandırıcıların verdiği hesaba gönderildi.

Sürekli şahsı telefonla arayarak yönlendiren dolandırıcılar, şahıstan tekrar para istedi. Bu kez H.A, elindeki kalan ziynet eşyaları, döviz ve diğer banka hesaplarında kalan parayı çekmek için harekete geçti. Sürekli telefonla konuşan H.A, Yukarıçarşı mevkisinde bulunan bankanın önüne geldi.

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GELİNİN UYANIKLIĞI POLİSİN DİKKATİ KURTARDI!

Bu esnada ismini açıklamayan ve H.A'nın gelini olduğu öğrenilen bir kişi, polisi arayarak yardım istedi. Bu esnada cadde üzerine yapılan anons ile banka yakınlarında devriye atan polis ekiplerinin dikkati ile şahıs parayı yatırmadan bulundu. Telefonla arayan kişilerin verdiği M.A. adına iban numarasına 100 bin TL para yatırmaya hazırlandığı esnada bulunan şahsın para yatırmadan önce durduruldu.

Bankada polislere teşekkür eden H.A., çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam beni telefonla aradılar, kendilerini polis olarak tanıttılar. Ziynet para göndermemi, ziynet eşyalarını getirmemi ve faturaları alıp, kendilerine yollamamı istediler. Operasyon yapacaklarını bu nedenle parayı istediklerini söylediler. 18 bin TL gönderdim. 40 bin TL de kuyumcudan gönderdik. Ben sonradan uyandım ama 58 bin TL'yi kaptırdık. Şimdi de 100 bin TL istemişlerdi. Bankaya gelirken de gözlerim polis aradı onlara verecektim ama polis bulamadım. Son anda gerçek polisler yetişti. Biz kandık ama kimse inanmasın" diye konuştu.

Bartın Valiliğinde güvenlik güçleri tarafından yapılan asayiş toplantısının ardından basın mensuplarına kentteki dolandırıcılık olayları, yöntemleri konusunda sunum yapıldı. Sunumda son dönemlerde sosyal medya üzerinden ucuz ürün reklamı ile yapılan, telefonla polis ve savcı olarak tanıtarak, internet siteleri klonlanarak ve sosyal medya üzerinden uygunsuz resimlerle yapılan tehdit yada şantaj yoluyla yapılan dolandırıcılık gibi olaylarda kullanılan yöntemler hakkında da bilgi verildi.

VALİ UYARDI!

Toplantıya başkanlık eden Bartın Valisi Nurcan Arslan, yaptığı uyarıda özellikle telefonla ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı insanların uyanık olmalarını istedi. Polis ve savcının suç durumunda asla kimseyi aramadığını ve para istemediğini vurgulayan Arslan, bu tür olaylara şahit olan üçüncü kişilerin ise polise aramaları konusunda çağrıda bulundu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın dolandırıcı kurtarma
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