Gelinine cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de işçi oğlu İ.Ö.'nün (24), dini nikahlı eşi F.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hakan Ö. (46), 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 12 Haziran'da meydana gelen olayda Hakan Ö., yanında yaşayan oğlu İ.Ö. işe gittikten sonra, dini nikahlı eşi F.Ç.'ye mutfakta bulaşık yıkadığı sırada tacizde bulundu. 1'inci kattaki evin balkonundan atlamak isteyen F.Ç.'yi yakalayıp, içeriye çeken Hakan Ö., odada tekrar cinsel istismarda bulundu. F.Ç., bunun üzerine çantasını alıp, yeniden balkona çıkarak atladı. F.Ç.'nin durumu anlattığı çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, Hakan Ö.'yü gözaltına aldı.

Mahkemece tutuklanan Hakan Ö., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi F.Ç., annesi T.Ç. ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

'BIRAKMASI İÇİN YALVARDIM'

Mağdur F.Ç., dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ö.'yü işe uğurladıktan sonra kayınpederinin tacizine uğradığını iddia ederek, "Kaçmaya çalıştım, kendimi, odaya kilitledim. 'Aç kapıyı' diye bağırdı. Sonra birden kapı açıldı. Nasıl açtığını anlamadım. Ardından tekrar taciz etmeye başladı. Korktum, balkondan kaçmayı düşündüm. Beni içeri çekti. Evde, görümcelerim vardı ama uyuyorlardı ve odalarını kilitlemişlerdi. Bağırmama rağmen uyanmadılar. Bırakması için yalvarmıştım. Sonra çantamı alarak, balkondan atladım, şikayetçiyim" dedi.

'ASIL O BENİ TACİZ ETTİ'

Sanık Hakan Ö. ise suçsuz olduğunu, mağdurun rızası dışında bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Asıl o beni taciz etti" dedi. Sanığın 2 kızı ve oğlunun da aralarında olduğu 4 kişi de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Ö.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 29 yıl hapis cezası verdi.

