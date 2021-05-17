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Gelinini eve dönmek için ikna etmek istedi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

17.05.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, oğlunun boşanma aşamasında olduğu eşi ile görüşmek için gelininin babasının evine giden Murat Geçer (45), dünürü Yaşar L. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gelinini eve dönmek için ikna etmek istedi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak üzerinde meydana geldi.

DÜNÜRÜNÜ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Murat Geçer, iddiaya göre, oğlu ile boşanma aşamasında olmaları nedeniyle evi terk eden gelininin babası Yaşar L.'nin evine gitti. Burada gelininin eve dönmesi için telkinde bulunan Murat Geçer ile dünürü Yaşar L. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşar L., mutfaktan aldığı bıçakla Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı.

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Yaralanan Murat Geçer, oğlu tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Yaşar L. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Geçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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