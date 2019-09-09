Gelinini gözaltına alan polisi bıçakla yaraladı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan aranan Sedef K.'yi (28) saklandığı evden kaçarken yakalayan polis, şüphelinin kayınpederi Şakir K.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Polis memurunu hafif yaralayan Şakir K. ile gelini, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, bugün merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi, Genç Osman Caddesinde meydana geldi. Polis, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Sedef K.'nin yaşadığı evi tespit etti. Polis, evin etrafını sardığı sırada Sedef K. pencereden atladı. Polis, kaçmak isteyen Sedef K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Sedef K., ekip aracına götürülürken, birlikte yaşadığı kayınpederi Şakir K. belinden çıkardığı bıçakla gelinini götüren polis memuruna saldırdı. Polis memuru hafif yaralanırken, diğer polisler, Şakir K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

'Polise mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilen Şakir K., gelini ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

