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Gelinini öldüren kaynananın ifadeleri şok etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Kepirce köyünde yaklaşık 3 yıl önce gelini Yasemin A.’yı av tüfeği ile sırtından vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan kaynana Münevver A., Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında gelinini çok sevdiğini ve pişman olduğunu söyledi.Sorgun ilçesi Kepirce köyünde 3 yıl önce kaynana Münevver A.

Gelinini öldüren kaynananın ifadeleri şok etti

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Kepirce köyünde yaklaşık 3 yıl önce gelini Yasemin A.’yı av tüfeği ile sırtından vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan kaynana Münevver A., Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında gelinini çok sevdiğini ve pişman olduğunu söyledi.
Sorgun ilçesi Kepirce köyünde 3 yıl önce kaynana Münevver A. ile gelini Yasemin A. arasında yaşanan kavga sonucunda kaynana Münevver A. evde bulunan av tüfeği ile 12 yıllık gelini Yasemin A.’yı sırtından vurmuş, gelin Yasemin A. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaynana Mevlüde A. kaçarak kayıplara karışmıştı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu yakalanan kaynana Münevver A. cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
2016 yılının Ekim ayı itibariyle tutuklu yargılanan kaynana Münevver A., Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. 75 yaşındaki kaynana Münevver A. ifadesinde Alzheimer hastası olduğunu belirterek, “Ben Alzheimer hastasıyım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Gelinimi ben çok severdim. Çok pişmanım tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkemede söz alan Yasemin A.’nın ağabeyi Celalettin Şahin ise 3 yıldır mahkemenin sonuçlanmadığından yakınarak kaynana Münevver A.’nın akli dengesinin yerinde olduğunu, yalan söylediğini iddia etti. Şahin, “Sanık her şeyi hatırlıyor, akli dengesi yerinde ceza alsın” şeklinde konuştu.
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi hakimi de sanık kaynana Münevver A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığını ve Alzheimer hastası olduğuna dair doktor raporunun sonuçlarının İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelmesini bekleyerek sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı 3 Eylül 2019 tarihine erteledi.

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