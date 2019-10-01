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Gelinini öldüren kaynanaya 25 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Kepirce köyünde gelini Yasemin A.’yı av tüfeği ile öldüren kaynana Münevver A.’ya 25 yıl hapis cezası verildi.Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kasten adam öldürme suçundan yargılanan tutuklu sanık Münevver A.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Kepirce köyünde gelini Yasemin A.’yı av tüfeği ile öldüren kaynana Münevver A.’ya 25 yıl hapis cezası verildi.
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kasten adam öldürme suçundan yargılanan tutuklu sanık Münevver A. (75), taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.
Mahkeme heyeti kasten adam öldürme sucundan yargılanan Münevver A’dan son savunmasını istedi. Münevver A. ise "Ben gelinimi çok severdim. Alzheimer hastasıyım ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti aldığı kararda sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı daha sonra ise sanığın duruşmalardaki "iyi halini" göz önüne alarak cezayı 25 yıla indirdi.
Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Kepirce köyünde 2016 yılında Münevver A. (75) gelini Yasemin A.(28) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kaynana Münevver A. evde bulunan av tüfeği ile mutfakta bulunan gelini Y.A.’yı sırtından vurarak öldürmüştü.

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