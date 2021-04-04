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  4. Gelinini öldüren ve 4 yeğenini yaralayan kayınpeder savcının itirazı ile cezaevine gönderildi

Gelinini öldüren ve 4 yeğenini yaralayan kayınpeder savcının itirazı ile cezaevine gönderildi

04.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonla darp ederek yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılan 89 yaşındaki kayınpeder, savcılığın itirazı ile tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 2 Nisan tarihinde Laleli Mahallesi 4565 Sokak’ta yaşandı.

Gelinini öldüren ve 4 yeğenini yaralayan kayınpeder savcının itirazı ile cezaevine gönderildi

Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonla darp ederek yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılan 89 yaşındaki kayınpeder, savcılığın itirazı ile tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2 Nisan tarihinde Laleli Mahallesi 4565 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınar (45) ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. (55) ve Gülsever E. (65) ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu. Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.’yi de bastonuyla darp ederek yaraladı. Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık görevlileri de yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Döndü Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cemal Ç., yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırıldı. Savcılık itirazı ile Cemal Ç. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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