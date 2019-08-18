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Gelinini öldürüp intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 18:55 | Son Güncelleme

Simav ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında tabancayla önce gelinine, daha sonra kendisine ateş etti - Gelin olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan kayınpeder ise hastaneye kaldırıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde tartıştığı gelinini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Harmancık Mahallesi'nde hurdacılık yapan Savaş B. (45) ile gelini Burcu B. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Savaş B, ruhsatsız tabancayla önce gelinine, daha sonra kendisine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Burcu B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üç çocuk annesi ve 10 yıllık evli olduğu öğrenilen kadının cesedi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ağır yaralanan ve ilçedeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Savaş B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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