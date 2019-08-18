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Gelinini öldürüp intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 19:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldüren şahıs, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Harmancık Mahallesi Lale Sokak’ta Savaş B.

Gelinini öldürüp intihara kalkıştı

Kütahya’nın Simav ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldüren şahıs, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Harmancık Mahallesi Lale Sokak’ta Savaş B. (45), gelini Burcu B. (27) ile tartıştıktan sonra tabancayla gelinini öldürdü. Ardından silahı kafasına dayayarak ateşleyen şahıs ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince üç çocuk annesi Burcu B.’nin cenazesi Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Savaş B. ise Kütahya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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