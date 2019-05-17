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Gelinini tabancayla öldürüp, samanlıkta kendisini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, Zühtü Ç. (66), tartıştığı gelini Zeynep Ç.'yi (38) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra samanlıkta tavana bağladığı iple kendisini asıp, yaşamına son verdi.  Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Saraycık köyünde meydana geldi.

Gelinini tabancayla öldürüp, samanlıkta kendisini astı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, Zühtü Ç. (66), tartıştığı gelini Zeynep Ç.'yi (38) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra samanlıkta tavana bağladığı iple kendisini asıp, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Zühtü Ç., 2 çocuk annesi gelini Zeynep Ç. ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Zühtü Ç., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla gelinine ateş etti. Zühtü Ç., daha sonra evin yanındaki samanlıkta tavana iple kendisini astı. Cuma namazının ardından eve gelen yakınları, Zeynep Ç.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken, Zühtü Ç.'yi ise samanlıkta tavana asılı buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zeynep Ç. ile Zühtü Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zeynep Ç. ve Zühtü Ç.'nin cansız bedenleri, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gelinini tabancayla öldürüp, samanlıkta kendisini astı

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