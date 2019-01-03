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Gelininin yardım çığlıklarına koştu! Korkunç olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 02:26 | Son Güncelleme

Adana’da gelininin evinde çıkan yangına yardıma koşan kayınvalide müdahale esnasında yangından etkilenerek vücudunda yanıklar oluştu. Olayda dumandan etkilenen anne ve bebeği ile birlikte kayınvalide hastaneye kaldırıldı.

Gelininin yardım çığlıklarına koştu! Korkunç olay!

Yangın, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olduğu öğrenilen Aslı Ç. bebeğiyle birlikte oturduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Aslı Ç.’nin yardım istemesi üzerine yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç. yardıma koştu.

Yüzü yanan Songül Ç. ile dumandan etkilenen gelini ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olduğu öğrenildi.

Öte yandan mahalle sakinlerinden bir kişi iki gündür sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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adana yangın

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