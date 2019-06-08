"Gelinle damat trafikte kaldı"

KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe ile Korutepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Yoğunluk, yer yer Kandıra gişeler ile Alikahya mevkisine kadar uzanıyor.

Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden sonra yolun üç şeride çıkmasıyla azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akıcı bir yoğunlukta seyrediyor.

D-100 kara yolunun İzmit geçişinde ise zaman zaman trafikte sıkışıklık meydana geliyor.

Eskihisar Feribot İskelesi'nde ise giriş ve çıkış bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.