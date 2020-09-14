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Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ile oğulları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, miras kalan bahçenin kullanımı nedeniyle çıkan kavgada gelinleri Çiğdem Dönmez’i (33) sopa ve kürekle döverek öldüren Bahri Dönmez (50) ile oğulları Ali Dönmez (25) ve Aykut Dönmez (22), tutuklandı.

Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ile oğulları tutuklandı

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri Dönmez, miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan Dönmez, Ali Dönmez ve Aykut Dönmez arasında bölüştürdü. Önceki sabah köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu.

Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan Dönmez'in eşi Çiğdem Dönmez, iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri Dönmez ile oğulları Ali Dönmez ve Aykut Dönmez, kardeşleri Ramazan Dönmez ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem Dönmez, kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan Dönmez ise yaralandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Bahri Dönmez ile oğulları Ali -Aykut Dönmez, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gelin Çiğdem Dönmez'in cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde toprağa verildi.

DHA

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