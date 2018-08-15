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Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

25 yaşındaki güzel model Chloe Lloyd, düğün görüntülerinin ardından yaptığı bikini paylaşımlarıyla hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı.

Bakın güzel modelin hangi paylaşımı dikkat çekti...

Chloe Lloyd paylaşımlarıyla hayran bıraktı

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Chloe Lloyd, Union J şarkıcısı Josh Cuthbert ile evlendikten sonra yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Beyaz gelinlikle verdiği pozları siyah iç çamaşırlarıyla çektirdiği karelerle takas eden güzel kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
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İşte 26 yaşındaki güzel modelin sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...
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