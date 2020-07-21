Gelinliği ile araba temizleyen kadın acımasızca eleştirildi

Damadın arabasını temizlerken çekilen fotoğrafını paylaşan kadın ağır eleştirilere maruz kaldı. Düğün fotoğraflarında mutlulukla birbirine gülümseyen çiftler görmek çok sıradışı değidir. Ama Reddit’te paylaşılan bir düğün fotoğrafı, kullanıcıların öfkelenmesine neden oldu. Gelinin araba temizlerken görüldüğü fotoğraflar insanların tepkisine neden oldu.

Reddit’te “Hmmm” notuyla paylaşılan fotoğraf birçok insanın ilgisini çekse de aynı zamanda eleştirilmekten kurtulamadı. Bu tuhaf fotoğrafta mavi bir araba içinde sürücü koltuğunda oturan damat eliyle tekerleği işaret ediyor. O sırada gelin ise gelinliği içinde diz çökmüş vaziyette damadın işaret ettiği tekerleği gelinliği ile temizliyor. Reddit’te yayınlana fotoğraf, bugüne kadar görülen en çılgın düğün trendi olmasa da neredeyse nefretle karşılaştı.

Yayınlanan fotoğrafa bir Reddit kullanıcısı “Bu kadının kendine hiç saygısı yok mu? Kocanızın arabasını sizden daha çok sevdiğini ima eden bir fotoğrafta mutlu bir şekilde poz verdiğinizi hayal edin. Çok üzücü. Bir gün, bu fotoğrafı görecek bir kızları olabilir” dedi.