Gelinliği ile araba temizleyen kadın acımasızca eleştirildi

Damadın arabasını temizlerken çekilen fotoğrafını paylaşan kadın ağır eleştirilere maruz kaldı. Düğün fotoğraflarında mutlulukla birbirine gülümseyen çiftler görmek çok sıradışı değidir. Ama Reddit’te paylaşılan bir düğün fotoğrafı, kullanıcıların öfkelenmesine neden oldu. Gelinin araba temizlerken görüldüğü fotoğraflar insanların tepkisine neden oldu.
Reddit’te “Hmmm” notuyla paylaşılan fotoğraf birçok insanın ilgisini çekse de aynı zamanda eleştirilmekten kurtulamadı. Bu tuhaf fotoğrafta mavi bir araba içinde sürücü koltuğunda oturan damat eliyle tekerleği işaret ediyor. O sırada gelin ise gelinliği içinde diz çökmüş vaziyette damadın işaret ettiği tekerleği gelinliği ile temizliyor. Reddit’te yayınlana fotoğraf, bugüne kadar görülen en çılgın düğün trendi olmasa da neredeyse nefretle karşılaştı.
Yayınlanan fotoğrafa bir Reddit kullanıcısı “Bu kadının kendine hiç saygısı yok mu? Kocanızın arabasını sizden daha çok sevdiğini ima eden bir fotoğrafta mutlu bir şekilde poz verdiğinizi hayal edin. Çok üzücü. Bir gün, bu fotoğrafı görecek bir kızları olabilir” dedi.
Başka bir kullanıcı ise “Kadını aşağılayan, cinsiyetçi bir fotoğraf. Üzdü” şeklinde yorum yaptı. Bir diğer Reddit kullanıcısı ise “Arabalar üzerine çalışan biri olarak gelinlik kumaşının iyi cilalamayacağını düşünüyorum” şeklinde konuyla ilgili espri yaptı.
Tartışmalı düğün fotoğrafı cinsiyetçi olmakla eleştirilse de, birkaç Reddit kullanıcısı, fotoğrafların sadece eğlence amaçlı çekildiğini söyleyerek yeni evli çifti savundu. Bu fikri savunan bir kullanıcı “Burada çok fazla yargılayıcı insan var. Kadın da arabayı en az eşi kadar seviyor olabilir” derken, başka bir kullanıcı “Araba seven kızlar burada. Üniversite mezuniyetinde giydiğim elbiseyle bunu yaparken bir fotoğrafım var ve düğünde de aynısını yapacağım. Belki ikisi de araba seven insanlardır. O zaman cinsiyetçilikten söz edemeyiz. Sadece biraz eğlenmişler” dedi.