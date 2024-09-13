Gelinlik gitti, önlük ve çanta geldi! Narin'in mezarında dikkat çeken görüntü, sosyal medyada herkes onu paylaşıyor...

Türkiye'nin kahrolduğu vahşi cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tabutu ve mezarına gelinlik konulması tepki çekmişti. Küçük çocuğun mezarındaki gelinlik bir vatandaş tarafından kaldırıldı, yerine okul çantası ve önlüğü konuldu.

TABUTUN ÜZERİNDEKİ GELİNLİK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın önce tabutunun üzerine sonra da mezarının yanına konulan gelinlik gündem yaratmıştı.

8 yaşındaki bir çocuğa gelinlik değil önlük, kitap, defterin yakıştırılması gerektiğini savunanlar; aileye tepki göstermişti.

MEZARDAN KALDIRILDI

Sosyal medyaya bugün yansıyan görüntülerde ise şair Harun Tutuş'un Narin Güran'ın ziyaret sırasında 'gelinlik' kıyafetleri mezarlıktan kaldırdığı görüldü.

NARİN'İN MEZARINA OKUL ÖNLÜĞÜ VE ÇANTA BIRAKTI

Tutuş, kıyafetleri bir kenara kaldırırken sekiz yaşındaki çocuğun mezarına okul önlüğü ve çanta bıraktı.

Görüntülerde; mezara gelinlik bırakılmasına tepki gösterildiği duyuldu.