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  4. Gelinlik gitti, önlük ve çanta geldi! Narin'in mezarında dikkat çeken görüntü, sosyal medyada herkes onu paylaşıyor...

Gelinlik gitti, önlük ve çanta geldi! Narin'in mezarında dikkat çeken görüntü, sosyal medyada herkes onu paylaşıyor...

13.09.2024 15:32
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.09.2024 15:32
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Türkiye'yi kahreden Narin Güran cinayeti sonrası hem tabutunun üzerine örtülen hem de mezarına konulan gelinlik tartışma yaratmıştı. 8 yaşındaki bir çocuğa gelinlik yakıştırılması eleştirilirken, küçük Narin'in mezarındaki gelinlik bir vatandaş tarafından kaldırıldı, yerine okul çantası ve önlüğü konuldu.

Türkiye'nin kahrolduğu vahşi cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tabutu ve mezarına gelinlik konulması tepki çekmişti. Küçük çocuğun mezarındaki gelinlik bir vatandaş tarafından kaldırıldı, yerine okul çantası ve önlüğü konuldu.

TABUTUN ÜZERİNDEKİ GELİNLİK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın önce tabutunun üzerine sonra da mezarının yanına konulan gelinlik gündem yaratmıştı.

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8 yaşındaki bir çocuğa gelinlik değil önlük, kitap, defterin yakıştırılması gerektiğini savunanlar; aileye tepki göstermişti.

MEZARDAN KALDIRILDI

Sosyal medyaya bugün yansıyan görüntülerde ise şair Harun Tutuş'un Narin Güran'ın ziyaret sırasında 'gelinlik' kıyafetleri mezarlıktan kaldırdığı görüldü.

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NARİN'İN MEZARINA OKUL ÖNLÜĞÜ VE ÇANTA BIRAKTI

Tutuş, kıyafetleri bir kenara kaldırırken sekiz yaşındaki çocuğun mezarına okul önlüğü ve çanta bıraktı.

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Görüntülerde; mezara gelinlik bırakılmasına tepki gösterildiği duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
mezar Narin Güran
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