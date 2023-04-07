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Gelinlik giyen erkek çocuğu videosu sosyal medyada gündem oldu! Emniyet harekete geçti

07.04.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir erkek çocuğunun, üzerinde gelinlikle çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Videonun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, videoyla ilgili inceleme başlattı. Videoyu sosyal medyada paylaşan kişiler ile ilgili de yasal işlem başlatıldı. İşte olayın detayları...

Gelinlik giyen erkek çocuğu videosu sosyal medyada gündem oldu! Emniyet harekete geçti

Bir sosyal paylaşım sitesinde gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videonun yayınlanmasının ardından polis, harekete geçti. Çocuğun zihinsel engelli M.T. (13) olduğu belirlendi. İncelemede, M.T.'nin Eyyübiye Mahallesi'ndeki Mustafa Kuş Parkı'ndaki çöpte bulduğu gelinlik ile dans edip, eğlendiği ve görüntülerin bu sırada çekildiği ifade edildi.

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EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğü'müzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde mağdurun M.T. (2010) olduğu, zihinsel engellinin bulunduğu, kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmış, mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı ve gelinliğin altında bulunan kendi kıyafetleri ile eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir. Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir."

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PAYLAŞANLARA İŞLEM YAPILDI

Öte yandan çocuğun görüntülerini paylaşanlar hakkında 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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(DHA)

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sosyal medya Şanlıurfa gelinlik emniyet

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