"Gelinlik giyen" tarlalarda sıcakta zorlu mesai

Yaşar Kemal'in "Bakın şu sarı sıcak, bir çökmüş ki insanın kemiklerini kavuruyor, eritiyor." diye tasvir ettiği Çukurova'nın bunaltıcı havasında tarlada çalışmak zorunda olan işçiler, ağustos ayının ortalarından itibaren elle pamuk hasadına başlıyor.

EREN BOZKURT - Çukurova'da ağustos ayından itibaren "gelinlik giyen" tarlalara gün doğmadan giderek pamuk hasadı yapan işçiler, sıcak hava ve nemle mücadele ederek günde ortalama 10-11 saat çalışıyor.

- "İnsan gücüyle hasat yapıyoruz"

Çiftçi Veli Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuk hasadına bu hafta başladıklarını söyledi.

Tarlasının yamaçta ve taşlı olması nedeniyle makine kullanamadıklarını ifade eden Şahbaz, "Biz elle hasat etmek zorundayız. Makinenin iğneleri taşa çarptığı zaman kıvılcım çıkarıyor. Pamuk ve makinenin yanma ihtimali var. Yangın çıkmaması nedeniyle elle almak zorundayız. Ama ovadaki pamuğun tamamı biçerdöver makineleriyle hasat edilecek." diye konuştu.

Şahbaz, 50 dönüm tarlada hasadın 20 işçiyle 4-5 günde bitirilebildiğini vurgulayarak "Makineyle toplamak daha avantajlı ama biz tarla taşlı olduğu için elle toplamaya mecburuz. İnsan gücüyle hasat yapıyoruz. İşçiler sabah saat 05.00'te kalkıyorlar. Çadırlardan buraya getiriyoruz, her şeyini karşılıyoruz. Bu sıcakta pamuğu topluyorlar, Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

- "Pamuk hasadı emek, zahmet istiyor"

İşçi Emir Bakır da sabah erken saatlerde kalkarak tarlaya geldiklerini anlattı.

Sabah serinliğinde işe başladıklarını dile getiren Bakır, "Saat 09.00'a kadar çalışıyoruz. Sabah serinlikte çalışmak daha kolay oluyor. Daha sonra kahvaltımızı edip dinlendikten sonra tekrar işe koyuluyoruz. Günün büyük bölümünü tarlada geçiyoruz. Sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam üstü dinleniyoruz." dedi.